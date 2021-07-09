未具本職各類鐘點教育人員紓困補助申請，台南市率先向中央建議納入補助對象，教育部已於7月5日正面回應並函文各縣市，統一放寬補助申請資格，台南市9日先以專案預支市款核撥給符合申請資格人員，首波計1378人員受惠，補助金額達920萬元，教育局已請學校盡速發放，補貼該類人員停課期間的薪資損失。

台南市長黃偉哲表示，本次紓困對象為「未具本職並在各校進行課後社團教學或課後照顧」人員，一停課即中斷鐘點薪資，從5月19日到7月2日停課將近1個半月，沒有經濟收入，感謝中央積極回應台南建議也放寬計算標準，改以總額不超過4萬元方式設算補助。

教育局長鄭新輝表示，雖尚未獲得中央撥付相關款項，但市長體恤基層教師困境，要求教育局務必讓人員早日領取補助，特別專案辦理。教育局已於7月7日統計完後，立即簽辦經費，先行動支市款足額撥付，今天進行首波撥付作業，各校最晚可於12日收到款項。第二波補助調查跟經費撥付作業，預計下周完成，總計受惠人數超過3000人。

教育局說明，本次撥付對象包含未具本職的課後照顧班人員、學習扶助人員、課後社團教師、夜光天使點燈專案講師、公幼教師助理員、公幼延長照顧服務人員等，已完成212校統計及撥付，後續仍會持續進行。也提醒尚未及於第一波經費撥付時進行申請之人員，可持續向受聘學校辦理，本項紓困補助方案會持續到8月31日。