台北醫學大學附設醫院接受台北市政府委託，9日持續為70歲以上長者及55歲以上原住民，在信義國中施打站施打第一劑的莫德納疫苗，幾位長者施打完疫苗後，整齊劃一的用右手壓住左手的施打處，坐在休息區休息。（鄧博仁攝）

台北醫學大學附設醫院接受台北市政府委託，9日持續為70歲以上長者及55歲以上原住民，在信義國中施打站施打第一劑的莫德納疫苗，一位長者穿著代表富貴吉祥的花朵衣服前往施打。（鄧博仁攝）

中央流行疫情指揮中心昨（9日）晚突然宣布開放全國第九、十類對象疫苗意願登記，截至目前已有超過200萬人完成登記。

指揮官陳時中指出，為了讓作業的時間可以更充裕，開放全國第九、十類對象意願登記，第九類對象是為18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者；第十類對象是50-64歲成人。

疫苗預約超過200萬人登記意願，陳時中表示，提早開放讓作業時間更充裕。圖為疫苗接種站。（本報系資料照）

至於有民眾擔心，疫苗登記後再更改意願，是否會改變排序? 陳時中表示，意願登記不等於排序，只是讓我們知道有這樣意願的人有多少，安排能夠更順暢；民眾隨時都可以上網改，大家就來放心的登記意願，讓我們能夠掌握。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形參照民眾所登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊之民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

至於有民眾擔心，疫苗登記後再更改意願，是否會改變排序？陳時中表示，意願登記不等於排序，只是讓我們知道有這樣意願的人有多少，安排能夠更順暢；民眾隨時都可以上網改，大家就來放心的登記意願，讓我們能夠掌握。