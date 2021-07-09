本土疫情重創民生經濟，民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲曾批評國民黨「普發現金」主張。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗，隔空對柯喊話：「柯文哲主席請團結對抗執政黨吧！」楊列出民眾黨臉書下，民眾對普發現金的渴望，呼籲柯能與國民黨一起爭取普發現金，當個稱職的在野黨，不能讓民進黨的紓困政策繼續亂搞。

楊植斗今日（9）在臉書發表文章《柯文哲主席請團結對抗執政黨吧！》內文表示，同為在野黨，他很同情柯文哲被綠營狂轟濫炸。民進黨掌握國家機器，打壓異己的手法也愈來愈精緻，在野黨若砲火分散，肯定打不贏民進黨。現在國人最關心的，就是防疫；民進黨做得爛，在野黨就應該替人民發聲，督促政府改變。

楊植斗指出，像入境普篩，國民黨從去年講到現在，隨著3+11爆發、人民的憤怒累積，民進黨最終還是屈服。可見只要在野黨夠強悍、政治人物腦袋清楚、能獲得人民支持，民進黨就不能視若無睹。染疫有700多人死亡，因疫情關門的店家丶失業的人更是不計其數，「反對民進黨，是一場生存之戰。」民眾黨黨團總召邱臣遠6月6日，要求行政院研擬「排富普發現金」的政策，時隔1個月卻什麼也沒看到，民眾黨臉書下更滿是民眾對紓困政策不滿、盼望普發現金的聲音。

對此，楊植斗強調，他了解並尊重柯文哲不喜歡亂花錢的理念，「但能否轉念一想，別將普發當作純粹的負債？」楊表示，錢不會消失，只是變成另一種形式在我們身邊循環，人們可以繳房租救急，也可以在疫情期間，多支持自己的愛店，幫助他們撐下去。期待柯能以主席之姿，和國民黨一起努力爭取普發現金，當個稱職的在野黨，民進黨的紓困做得那麼爛，千萬不能讓他們再亂搞。