由於美元從三個月高點盤整回落，基金湧入避險買盤，致倫敦(LME)銅價周五上漲，但因COVID-19具有高度傳染性的Delta變體病毒出現傳播一些新興市場，引發人們對全球經濟復甦的擔憂，進而抑制了對金屬需求的預期，也限制了銅價漲幅。

周五(7/9)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.78%，報每公噸9,395.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,415美元。(商品行情網)