《商情》美元回落 期銅漲0.78％ 14:162021/07/09 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美元從三個月高點盤整回落，基金湧入避險買盤，致倫敦(LME)銅價周五上漲，但因COVID-19具有高度傳染性的Delta變體病毒出現傳播一些新興市場，引發人們對全球經濟復甦的擔憂，進而抑制了對金屬需求的預期，也限制了銅價漲幅。 周五(7/9)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.78%，報每公噸9,395.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,415美元。(商品行情網) 《興櫃股》市場需求成長 晶呈6月營收年增23.97％ 《商情》美元上揚 周四銅價下跌 #LME #銅價 #周五 #回落 #期銅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料需求減 國際鐵礦石回落近2％ 11:092021/07/09 財經 大陸6月CPI年增1.1％ PPI高位回落 11:192021/07/09 財經 《美股掃瞄》美股消息面：就業數據意外疫弱 美股、債息、美元全跌 10:352021/07/09 財經 滬指半日跌0.7％ 深成指跌1％ 13:012021/07/09 財經 中遠海控H1淨利 估激增31倍 04:102021/07/09 全球財經 《期貨》三大期指全黑 7月台指期跌161點 09:102021/07/09 財經 《鋼鐵股》大國鋼6月營收創高 H1營收達次高 13:252021/07/09 財經 美股全面拉回 台股早盤回測近200點 09:202021/07/09 財經 台幣貶破28元 1個半月新低 04:102021/07/09 財經要聞 《國際油價》庫存低於預期 美油期貨反彈1％ 10:182021/07/09 財經 《熱門族群》6月營收齊攀高 長科＊、順德及界霖訂單看到年底 12:002021/07/09 財經 財經熱門新聞 貨櫃運費飆新天價 拜登要出手管了 美運輸股狂殺 - 財經 長榮太強了 拚全球五哥 謝金河點名這3家台灣隱形實力 - 財經 萬海EPS輸給陽明、長榮 股價竟貴了100元憑什麼？ - 財經 兆元振興方案加碼推出2.0？ 財政部：還要再研究 - 財經 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。