銅箔基板廠—台光電(2383)前6月合併營收為175.61億元，年成長43.83%，台光電預估，整體營運可望逐季上揚至第3季，全年業績可望勝去年，再創歷年新高，港系外資給予台光電「買進」評等及目標價270元。

受惠於高速低損耗的材料新案陸續量產出貨，且5G手機市場大幅成長，加上ARM架構的高階NB及高階平板電腦對HDI板的升級需求，搭配新產能開出及價格調漲，台光電第2季營運維持成長趨勢，6月合併營收33.85億元，月成長5.12%，年成長65.54%，再創單月歷史新高，累計第2季合併營收為95.56億元，季增19.41%，亦是單季歷史新高，累計前6月合併營收為175.61億元，年成長43.83%；台光電預估，整體營運可望逐季上揚至第3季，全年業績可望勝去年。

港系外資最新報告指出，台光電今年與客戶在交換機及伺服器CPU市場取得突破市場佔有率增加，儘管400G交換機仍非主流產品，但台光電已在擴大其OEM到ODM客戶群；在伺服器方面，台光電Intel Whitley平台產品已於今年第2季開始出貨，我們認為台光電可以跟隨伺服器成長並穩固市佔率，中長期來看，我們預期台光電將因BT廣泛應用於微機電系統及HDI採用成長，我們認為，台光電2021年和2022年每股盈餘預期將高出27%及34%，給予台光電「買進」評等及目標價270元。