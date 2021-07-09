主持人小路（左起）、洪都拉斯和陳美鳳、阿甘。（民視提供）

洪都拉斯（左二起）和陳美鳳慶祝收視冠軍。（民視提供）

陳美鳳拿道具紙鈔，秀出當年在銀行上班時練就的技能。（民視提供）

洪都拉斯劇中騎重機載陳美鳳。（民視提供）

黃金歲月秀場天王天后駕到✨驚爆秀場潛規則險象環生【娛樂超skr】 陳美鳳｜洪都拉斯

陳美鳳跟洪都拉斯日前上民視娛樂節目《娛樂超skr》，分享拍攝《黃金歲月》拍攝花絮，兩人一出場就連忙感謝觀眾朋友及粉絲對八點檔的支持，收視率穩坐全國冠軍。

劇中飾演秀場主持天王「達哥」的洪都拉斯，坦言內心壓力大，尤其豬哥亮是秀場指標，很怕無法把角色詮釋好，經製作人跟導演鼓勵才讓他有信心。陳美鳳表示，洪都拉斯私底下表現得太好，尤其幽默搞笑的那一面表露無疑，礙於電視尺度的關係，不然觀眾一定會笑到噴淚。

兩人話匣子打開，提到播出有一段洪都拉斯騎重機載陳美鳳，大家看畫面很浪漫，洪都拉斯自爆當下一直熄火，因為太久沒騎重機，都會打錯檔，結果陳美鳳坐在後座還會一直安慰他說「麥緊張」。

陳美鳳提到，坐在後座真的不舒服，因為重機椅墊有點斜坡，所以身體不自覺往前傾，加上角色「江美娟」也不適合環抱著洪哥，只能搭著他的肩膀。洪都拉斯馬上說，「難怪我背很痛，原來美鳳姊一直用雙掌撐著，抗拒著我」。

陳美鳳透露，上一次坐重機已是高中時候，跟同學去夜遊，才有機會這樣環抱男同學的腰，現在想起來還真甜蜜。

陳美鳳透露跑秀場時期，大家會在後台玩遊戲機、玩牌，只有她在縫秀服的亮片，縫好要等餐點的空檔，剛好看到遊戲機沒人玩，結果她一坐上去就被吃掉200元，同個時間她叫的午餐「大滷麵」也到了。

她當時心想，一碗熱騰騰的麵才20元，按3下遊戲200元就不見了，讓她瞬間領悟到玩遊戲輸的錢可以吃好幾碗麵，價值觀改變後，決定不在後台玩樂，也讓她存下不少的錢。

陳美鳳笑說可能因為這樣，所以每次表演結束都能把酬勞原封不動帶回家，她回憶當時工作滿檔，也沒時間存錢，所以家裡抽屜打開全部都是現金。她笑說因為自己便宜又好用，只要有秀場表演就會接，自嘲是超愛賺錢的「錢嫂」。

陳美鳳這次回歸八點檔備感壓力，因為太久沒拍攝，最怕NG影響大家，所以在休息室有空就會找人對詞。洪都拉斯馬上補說，「我超怕打擾陳美鳳休息，還好她都主動先開口，而且在休息室對詞，也讓大家更熟悉彼此，加深台詞的記憶」。