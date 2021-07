根據社交軟體Tinder近期調查,防疫居家期間人們不斷探索、尋找新的娛樂內容,每5位Z世代會員當中就有3位表示:「今年夏天居家生活就要用瘋狂追劇和電動填滿!」但可別以為這是安安靜靜的個人活動,關在家並沒有阻止會員們繼續社交生活,在Tinder上反而更容易看見Z世代分享自己的追劇進度,甚至創意的引用熱門影劇中的角色或金句台詞來形容自己的個性或心境,畢竟懂的人就會懂(if you know you know!)同時也是友善的埋梗給潛在配對對象的一種小訣竅!

若想跟上近期最熱的話題趨勢,打造有趣的個人檔案開場白,絕不能錯過經典美劇《Gossip Girl 花邊教主》,本月即將推出全新劇集,各種討論火熱延燒中,多元的時尚造型與各自擁有強烈風格的角色設定,加上許多鼓舞觀眾霸氣的做自己、相信任何事都能發生的經典台詞,讓花邊教主被封為年輕人必追的社交寶典,以下取自紐約上東城的5大台詞,相信絕對可以幫助會員在Tinder上吸引同好目光!

#1 “Haven’t you heard? I’m the crazy b***h around here.”

「你還沒聽說嗎?我是這附近的老大。」

如果想用可愛又淘氣的一句話就逗樂《花邊教主》粉絲,請參考劇中女王蜂代表Queen B布萊兒(Blair)!這句話絕對讓人自帶氣場,因為它毫無疑問是最經典的霸氣台詞之一,不只會讓任何看過《花邊教主》的人嘴角失守,還會讓對方立刻意識到你就可以讓他徹夜暢聊的配對對象!

#2 “Here’s my advice. Have a little faith and if that doesn’t work have a lot of mimosas.”

「給你個建議,對生活有點信心,但如果沒用,就把自己灌醉吧。」

即使近期疫情稍有趨緩,但居家遠距上班、日復一日的室內生活長達一個月,面對生活難免有點提不起勁!如果配對對象恰巧聊起自己近期有點鬱悶、真的感到悶壞了,何不善用可愛又富有智慧的台詞轉化氣氛呢?說不定還能順其自然的邀請對方ㄧ起使用Tinder「面對面視訊」功能,來一場居家視訊約會呢!

#3 “Three words. Eight letters. Say it and I’m yours.”

「三個單字,八個字母,說出來我就是你的。」

劇中布萊兒(Blair)第一次鼓起勇氣面對自己的情感向恰克(Chuck)告白的這一幕,無疑是讓不少粉絲無法忘懷的一幕!隨著新版影集上映帶來的熱烈討論,《花邊教主》就是最潮的破冰話題題材,如果覺得自己在Tinder上終於滑到了有感的對象,不妨使用這句經典台詞測試對方是不是你命中註定的布萊兒或恰克!

#4 “Don’t let people tell you who you are. You tell them.”

「不要讓別人決定你是誰,只有你可以定義自己是什麼樣的人。」

瑟琳娜(Serena)會成為《花邊教主》最讓人崇拜的角色之一,正是因為瀟灑自由的個性,以及擁有那一股勇敢做自己的衝勁!Tinder 在「未來式約會」報告中發現,疫情其實給了許多人一個好好沈澱自己的機會,這段時間會員開始更傾向展現自己最真實的樣貌,對於自己正在經歷的困難也更能侃侃而談。如果你也是相信忠於自我的Z世代之一,用瑟琳娜的名言鼓勵配對對象與你開啟真誠的對話,或許會激發出意想不到的火花!

#5 “We make our own fairy tales.”

「自己的童話故事,自己寫。」

想必大家在成功配對後都曾經被對方詢問過:「你為什麼會上來Tinder?」其實對方不外乎是想確認一下期待值,更了解彼此想在Tinder上尋找什麼樣的關係。與其平淡的說明原因,不如引用布萊兒(Blair)這句霸氣又富有趣味的台詞,一秒創造充滿現代女性風格的第一印象!如果對方使用相對應的GIF或是一個 👑 皇冠的表情符號回覆,你就會知道你們超合拍!