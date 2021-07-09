疫情指揮中心昨天公布「微解封」指引，因為標準模糊，加上授權地方政府調整，未來恐掀起甩鍋大戰。立法院民進黨團表示，地方應比中央的指引更嚴格，如果地方政府要更放鬆，必須要為政策負責。

此外，台北市長柯文哲近日多次炮火對準中央，前民進黨主席卓榮泰痛批柯文哲，柯的「下一題」不是為全體市民把關防疫，而是為了謀2024年的總統大位。民進黨團也向柯文哲喊話，能夠把疫情控制下來的首長，未來要走什麼樣的位置，才會是比較光明正大，如果只有靠口水互相甩鍋，人民不會接受這樣的說法。

民進黨團今記者會中，書記長羅致政指出，各地疫情、生活型態不見得一樣，必須給地方政府一定程度的調整空間，所以才會授權地方政府因時因地調整，並沒有甩鍋或是地方逆時中的問題。

黨團幹事長劉世芳表示，地方應比中央的指引更嚴格，這也是民選地方政府對選民負責任的展現，如果各界有不同意見，可跟地方政府、中央政府反映，相關部會做滾動式調整，讓大家有更明確方向可循。

民進黨團副幹事長黃世杰說，用最高標準防疫，並在民生經濟需求上取得平衡，「施政時後面責任問題很重要，但不代表權責分配就是甩鍋」。