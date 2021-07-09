高雄關表示，7月2日下午3時40分接獲通報，搭乘長榮航空第BR-706次班機欲前往上海的中國大陸籍旅客，因攜帶6.3萬美元未向海關申報，因涉違反洗錢防制法規定，該關依行政罰法第36條規定將全數外幣暫扣。

依洗錢防制法第12條第4項及洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第3條規定，旅客或隨交通工具服務之人員，攜帶總價值逾等值1萬美元之外幣出入國境者，應主動向海關申報，未申報者，由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部份由海關沒入之。 高雄關呼籲，旅客或隨交通工具服務之人員出入國境攜帶總價值逾等值1萬美元外幣、香港或澳門發行貨幣現鈔，必須申報。另外，若攜帶人民幣現鈔超過限額2萬元、總價值逾新台幣10萬元現鈔、總面額超過1萬美元的有價證券、總價值超過2萬美元的黃金、總價值超過新台幣50萬元的珠寶或是有洗錢之虞物品，都必須主動申報，以免受罰。