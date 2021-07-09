國內疫情雖逐漸受到控制，但指揮中心仍在8日宣布三級警戒再延長2週至7/26，但民眾想解封的心情卻已表露無遺。486團購發現指出，隨著「微解封」的期待浮現，消費者網購採買品項由居家辦公、學習、防疫家電逐漸轉為通勤、戶外用品及隨身攜帶型的防疫商品如迷你紫外線殺菌棒、隨身消毒噴霧槍、電子口罩，相關商品近期業績較上月成長2成。

486團購發現可隨身攜帶的防疫小物近期銷量明顯上升，左至右分別是隨身紫外線殺菌棒、眼鏡外掛墨鏡、迷你消毒槍。（486團購提供／黃慧雯台北傳真）

486團購指出，防疫商品持續維持銷售佳績，但近一週品項轉以「便攜式」銷量明顯增加。方便外出帶著走的迷你紫外線殺菌棒和可置於手提包內的輕巧消毒噴槍，可迅速完成電梯按鈕、公共運輸工具座椅、手把、辦公室鍵盤、桌面、座椅等消毒工作，成為近期熱銷商品。另外，方便隨手擦拭的除菌紙巾、抗菌噴霧等銷量也維持高檔。

相較於日前民眾偏好採購「家庭辦公室」、「居家學習」、「室內休閒及娛樂」相關商品，近期外出攜帶用品如行動電源、外掛式墨鏡、電子口罩、後背包、電動腳踏車銷量已逐漸攀升，分析與民眾期盼解封、走出戶外及回到辦公室的預期心理有關。

雖然三級警戒再延長，但國內疫情已漸獲控制，指揮中心表示防疫措施需逐步鬆綁以穩定掌握疫情狀況。關心時事的團購企業家486先生特別呼籲國人積極配合防疫管制及鬆綁規定，大家才能早日恢復正常生活。486先生臉書粉絲團同步宣布台北、台中、高雄實體展示中心延長暫停營業至本月26日，同仁持續居家辦公，官網線上購物、訂單出貨、客服專線皆維持正常運作。