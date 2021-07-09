力麗觀光9日美國溫德姆酒店集團正式簽約，力麗集團旗下儷京企業在日月潭伊達邵投資興建的的新酒店將加盟溫德姆酒店集團並以「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」（WYNDHAM Sun Moon Lake」）品牌進入市場，這是力麗觀光與溫德姆集團是繼「花蓮力麗華美德安可酒店」之後再度攜手合作，新飯店預計2022年第三季盛大開幕。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店規劃12層地上建築物及3層地下室，基地面積為1 686坪，總樓地板面積為9770坪，預計有197間溫泉配套客房、「The Sho」中餐廳、「The Gourmet Kitchen．饗沐」全全日西餐廳、「Chill大廳酒吧」及健身房游泳池、兒童遊戲室等休閒設施、及可容 納近400人的宴會廳空間。頂樓規畫有遠眺日月潭美景無邊際空中花園及戶外活動場地，標榜個性化服務與奢華氛圍完美結合。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店營運後，將成為日月潭區唯一國際品牌五星級溫泉度假酒店，後疫情時代可望帶動周邊觀光及旅遊效益，成為當地最大的度假、美食及會展活動中心，對於推動潭區的文化發展及商業活動具有重要的里程碑意義。此外，新飯店開幕也將增加當地就業機會，並讓更多歐美旅客認識日月潭。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店營運後，加上力麗在日月潭既有的力麗哲園日潭館、月潭 館及力麗儷山林會館，力麗集團將成為在日月潭擁有最多飯店據點與 客房數的集團。

德姆酒店集團是全球擁有最多飯店據點酒店品牌特許經營商，旗下擁有20個品牌、超過9300間酒店及80萬間客房、經營遍布全球90幾個國家和地區。力麗觀光攜手溫德姆集團後未來將結合雙方的品牌形象以及豐富資源，搶攻高端觀光旅遊商機，使日月潭當地的產業活動以及旅遊效益極大化，提供貴賓頂級的完美休閒度假體驗。