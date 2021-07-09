日本大型藥廠中外製藥公司正在為公司員工接種武漢肺炎疫苗，但因保存疫苗的冷凍庫電源變壓器鬆脫，導致冷凍庫升溫，超過疫苗保存溫度，1600劑莫德納疫苗因此作廢。
日本放送協會（NHK）報導，中外製藥公司從本月1 日起在東京總公司進行「職域接種」，為員工施打武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，使用的是美國莫德納（Moderna）疫苗。
中外製藥公司表示，疫苗須保存在攝氏零下20度的正負5度之間，但負責保存業務者在6日確認溫度時，發現冷凍庫內的溫度上升到23度。
調查發現，原因是冷凍庫的電源變壓器鬆脫，導致無法維持溫度，1600劑莫德納疫苗因此無法使用，只得作廢。
中外製藥公司說，身為醫藥健康產業的一員，卻使得防止疫情擴大的貴重疫苗不得不作廢，對此由衷道歉；將徹底採取必要措施，以防再度發生。
中外製藥正在開發武漢肺炎治療藥物，6月底時向厚生勞動省申請核准製售兩種藥物。
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