中央流行疫情指揮中心自7月2日起針對所有境外移入個案做基因定序，總共驗出3例Delta變異株、1例英國變異株，以及1例巴西變異株。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，7月2日起公布的所有境外移入個案，都會送昆陽實驗室做基因定序；只要Ct值小於27就可以嘗試定序，但有蠻多個案都是檢疫期滿才確診，Ct值較高，無法定序。

成功定序的境外移入個案中，案15059、15129、15185都是感染Delta印度變異株，羅一鈞說明，由於已經入住檢疫所做期滿、期中採檢，都有嚴密監控，不會有傳入社區的情形。先前引發屏東群聚的秘魯祖孫，也被驗出為Delta變異株。

另外，案15113驗出英國變異株，和目前台灣流行的英國變異株不同，序列是不同的。還有案15180是美國返台10多歲小朋友，7月4日入境持有陰性報告，隔天嗅味覺異常確診，檢驗出巴西變異株；羅一鈞指出，先前也有境外移入個案驗出此變異株，案15180並非國內首例。