中央流行疫情指揮中心昨宣布3級警戒延長至7月26日，同時宣布13日起微解封。對於宗教場所的規定，副指揮官陳宗彥今日進一步說明有條件開放的重點，包括寺廟不得提供筊杯、籤筒，若人數達到99人的上限，其他人就得在外等候等，若宗教場所做得到，就可擬具計畫，和縣市主管機關提出申請。

陳宗彥表示，3級警戒期間，宗教場所原則不開放，但有條件開放。第一個，要報防疫計畫給地方主管機關，地方性宗教團體就從鄉鎮區公所來提報，全國性的宗教財團法人則報給內政部處理。

防疫計畫的內容有幾個重點，包括名冊、健康監測措施、處理機制、內部人員衛生防護、清潔次消毒措施、開放民眾入內的措施，包括實聯制、量體溫、動線等，以及發現足跡的應變措施。

落實的防疫措施是全程戴口罩、禁止飲食，也要量測體溫，若民眾有症狀則禁止進入。另外也要保持1.5公尺社交距離，參與儀式時，座位需要梅花坐，固定坐位且不得隨意移動。

此外，宗教場所的人流也要做好總量管制，即便場地很大，達到99人上限，就不得進入。陳宗彥表示，就像寺廟參拜達到上限，其他人就得排隊等候，等候時維持社交距離。

至於其他注意事項，陳宗彥表示，寺廟不提供筊杯、籤筒，其他會接觸的物品需要落實清消。對於有條件開放的措施，我們已經和民政主管機關溝通協調，這段時間，如果認為確實可以做好這些措施，就可以擬具計畫，和縣市主管機關來提報