聯合國拉美和加勒比經濟委員會（ECLAC）周四表示，儘管各國在處理結構性問題和新冠疫苗接種方面的不確定性仍然存在，但2021年拉丁美洲和加勒比地區的經濟應能成長5.2%。

該地區2020年經濟急劇萎縮6.8%。拉美和加勒比經濟委員會周四上修今年成長預測，從去年12月預估的3.7%調升至5.2%。

該組織發布報告指出，自2021年起，區域經濟成長的動力和持久性，都將受到疫苗接種進展是否順利，以及各國能否解決結構性問題的不確定性影響。

而今年的成長預測反映的是2020年較低的比較基礎，當時經濟活動因這場大流行病而受到重創。2021年的經濟成長預測亦突顯出電子商務的爆炸性增長。

該組織表示，在新冠疫情爆發之前，限制該地區成長的結構性問題已經惡化，並將對2021年、2022年之後的經濟活動和勞動力市場復甦造成負面影響。

報告並指出，巴拿馬、秘魯和智利可望成為今年該地區表現最好的國家，其經濟成長率估將分別達到12%、9.5%和8%。該地區最大的經濟體巴西今年可望成長4.5%，而墨西哥經濟估將擴張5.8%，阿根廷可望成長6.3%。

儘管今年大宗商品價格走升的趨勢應有利於拉丁美洲的經濟表現，但該委員會表示，未來能持續多久仍具不確定性。此外，儘管2021年第一季就業人口增長，但該地區在疫情期間流失的就業迄今僅恢復58%。