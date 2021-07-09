美國10年期公債殖利率昨寫下今年來第二大單日降幅，一度摜破1.3%，令投資人憂心復甦將見頂，Delta病毒肆虐帶來陰影等，都讓年初受歡迎的「通貨再膨脹」交易失色，美股也聞聲色變三大指數同步壓回。在美股領跌下，亞股今跳水，反向ETF則順勢走高。市場關注的中國科技股ETF，包括永豐中國科技50大ETF (00887)，以及中信中國高股息(00882)今收盤也都壓回整理。

雖然中國科技ETF收低，但永豐投信指出，中國電動車供應鏈位居全球領先地位，近期中國科技股以電動車、新能源相關標的表現最佳，已逆勢突破在美上市科技股受中國監管政策趨緊帶來的修正壓力。

中國十四五計劃定調以科技立國，其中更加大預算投資於包括電動車、新基建5G，與創新醫療等領域，各主要陸股指數受惠相關部位產業佔比落差大，也影響近期股價表現。

各國陸續宣布，以綠能汽車全面取代石化燃料汽車的時程，並著手訂定綠能汽車補貼政策，永豐投信說明，發改委在日前發佈十四五循環經濟發展規劃通知，提出新能源汽車電池管理平台，電動車話題持續火熱，也帶動陸股相關標的表現，包括鋰電池、新材料、太陽能、能源儲備等產業，近期都有不錯的表現。

全球鋰電池龍頭寧德時代，6月底宣布與特斯拉達成最新協議，未來4年將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品，這也拉抬寧德時代股價續創下歷史新高。此外，寧德時代也宣布將與BMW集團攜手就綠色生產、節能減碳等領域合作。寧德時代不僅在中國市占達50%，且已連續四年在全球動力電池裝載量排名第一，成長前景持續可期。

永豐中國科技50大ETF(00887)追蹤中國科技指數的ETF，目前成份股中的電動車概念標的高達41%，除了鋰電池大廠寧德時代、億緯鋰能，還有車用面板廠京東方、電源管理IC廠韋爾半導體等；此外，指數成分股還包括近期最夯的疫苗股復星醫藥等新醫療股，加上5G、互聯網等新科技股。