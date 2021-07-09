印尼第一樁科技獨角獸Bukalapak的IPO（股票初次公開發行），預計將在8月展開。在市場一片看好下，這家電子商務業者估最高可拿到11.3億美元資金，比先前預估值還要多出25%。

Bukalapak背後響叮噹的金主，包括新加坡主權財富基金的GIC（新加坡政府投資公司）與美國微軟等。順利IPO之後，這家印尼電商市值將上看56億美元，較兩年前膨脹兩倍左右。同時，也寫下印尼13年以來最大一樁IPO。

所謂獨角獸，是指成立不到10年，預估市值可達逾10億美元以上，且尚未掛牌的科技公司。

人口數目超過兩億，且是東協最大國家的印尼，電商業者相互競爭激烈，除了Bukalapak外，還有當地最大C2C（客戶對客戶）平台Tokopedia，與有德國電商外資色彩的Lazada等。

根據統計，光是2021上半年，東南亞科技相關併購交易規模就達200億美元，且年增率超過一倍以上。同時，東南亞也是全球網路市場成長最快地區之一。