武陵農場推出住宿客人專屬的限量防疫馬克杯。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場已做好迎接客人的準備。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場已做好迎接客人的準備。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場的繡球花美不勝收。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

中央宣布13日起微解封，台中市和平區武陵農場及福壽山農場昨日下午湧入大批訂房電話，工作人員接電話接到手軟，由於武陵農場只提供4成住宿率，7、8月訂房幾乎天天全滿，目前只剩9、10月尚有空間；福壽山農場7、8月訂房已達4至5成。

武陵農場副場長胡發韜指出，配合中央宣布微解封，訂房電話接到手軟，訂房詢問電話均以7、8月假日占大多數，網路訂房昨也瞬間湧入超過80筆訂單；武陵國民賓館共有116間房，13日起住宿將僅開放4成，露營區6成，園區400個車位採一進一出方式。

胡發韜表示，目前7、8月訂房已達4成，幾乎天天全滿，20日前入住，還可獲得專屬限量防疫馬克杯，上面不僅有農場優美景緻圖案，還細心印上客人名字。由於客房供不應求，建議消費者如果訂不到房間，不妨規劃9、10月再上山遊玩，或者朝訂露營區營位方式作為替代方案。

福壽山農場副場長王仁助表示，福壽山約有62間客房，7月底前，平日及假日訂房率約為4至5成，由於休園期間進行客房修繕，微解封後，將提供更優質的住宿環境給遊客，而場內的黃金李、繡球花等景致，正是上山遊客欣賞的好時機。