近一個多月以來，遠端工作和居家上課已成為民眾的新日常，根據 Uber Eats 平台五月中至六月的數據顯示，居家新生活的飲食模式也起了變化。為撫慰無法出門的煩悶心情，許多民眾選擇於週末點購下午茶好好放鬆。此外，Uber Eats 也觀察到疫情下美式漢堡和紅茶成為國民日常美食新霸主、早午餐台味十足，以及以享受異國料理偽出國的三大餐飲現象。

Uber Eats 平台累積至今有超過10萬項百元國民美食滿足各種日常的餐飲需求，其中最熱賣的品項前10名為漢堡套餐、拿鐵、石頭鍋、潛艇堡、楊枝甘露、牛肉麵套餐、大腸臭臭鍋、鮮蝦水餃、牛丼、雞排。

【平日早午餐及午餐、週末下午茶最夯】

在新生活型態下，平日因為多數居家辦公少了通勤時間，從匆促趕著上班的路上購買早餐到公司食用，變成擁有充裕時間起床並享受豐盛早午餐點選擇，Uber Eats 的數據顯示平日早餐和午餐訂單量皆呈現雙位數成長，早午餐熱門品項非常台，最熱門餐點包含鐵板麵、卡啦雞腿堡、牛肉起士堡、肉鬆花生蛋吐司、台式炒泡麵，以及鮪魚蛋餅。此外，週末即使不能出門，許多消費者透過 Uber Eats 豐富的下午茶享受放鬆愉快的短暫假期。下午茶熱門品項包含愛文芒果冰沙、蒟蒻綠豆薏仁、翡翠檸檬、錫蘭紅茶、蜜糖甜甜圈、觀音拿鐵等。

【紅茶稱霸手搖界寶座，經典珍奶被取代了嗎】

50多天的緊張疫情，似乎消費者也將心情轉而向甜點及飲料尋求慰藉，且北中南有不同愛好。大家最愛點的療癒系甜點為豆花、仙草凍冰沙、蒟蒻綠豆薏仁湯、黑糖剉冰、紅豆牛奶冰。前10大手搖飲則為熟成紅茶、熟成歐蕾、春芽綠茶、白玉歐蕾、胭脂紅茶、立春紅茶、春芽冷露、那提咖啡、熟成冷露、黑糖珍珠鮮奶。另人意外的是，最熱門的品項以紅茶為基底的茶飲，足足佔了4名之多，珍珠奶茶則列第10名。從各地區分佈來看，熟成紅茶可謂稱霸全台，北部消費者最愛拿鐵及珍珠奶茶，中部人喜愛茶類及豆花，南部則為黑糖剉冰及茶類。

【不能出門悶壞了？各式各樣「疫」國料理帶你一起偽出國】

Uber Eats 觀察到平台上的異國料理喜好度也出現了差異，熱門排名反映出國人喜愛的旅遊國家，顯示消費者因疫情而無法出國的苦悶轉而在家以餐飲營造偽出國的情境。前五大熱門異國料理為日式、泰式、韓式、港式及義式料理，最熱賣餐點則是日本的鮭魚壽司、牛丼、豚骨拉麵，以及泰國的月亮蝦餅和韓國的海鮮煎餅。穩居異國料理第一名的日本料理，在新生活型態下其訂單量更成長了近5成，而泰式料理不僅排名攀升，疫後也有6成的成長。披薩品類中Pizza Hut 夏威夷 Pizza為 Uber Eats 上最熱門口味，必勝客「Pasta Hut」另外也推出百元紙包筆管麵系列，餡料豐富且口味多元。

【即使不能出門聚餐，重要時刻特選美食點起來】

在不能出門用餐的新生活型態中，國人轉而選擇在家創造儀式感生活風，近一個月來 Uber Eats 上的熱門特選美食包含小籠包、元盅雞湯、正宗菜脯蛋、香煎豬肝、特級肋眼牛排，透過各式美味伴消費者宅在家慶祝重要時刻。此外，Uber Eats 也推薦許多以內用體驗為特色的餐廳，如中式的都一處 DO IT TRUE、欣葉台菜、四川吳抄手，日式的日本橋 玉井，泰式的 Baan Taipei，以及西式的 Le Blanc、Longtail 及 Indulge Bistro 創新實驗餐酒館，提供消費者更多樣化的精緻選擇。

Uber Eats 持續推出「來點好食在」優惠活動。（Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真）

Uber Eats 持續推出「來點好食在」優惠活動，7月13日前熱賣飲料買一送一；即日起至7月27日止，購買麥當勞「球后獨家套餐」來點大麥克蜜腿餐即享免費中薯一份、點購 Pizza Hut 餐點滿100元即可折30元；7月14日至8月10日，多項熱銷國民美食買一送一！用多樣化的日常美食重新定義新生活型態，讓豐富美食陪伴民眾宅在家的每一天！