今天在大聯盟場上教士以9：8險勝國民，這場比賽雙方都派出王牌投手先發，國民派出薛爾瑟(Max Scherzer)，教士派出日籍強投達比修有，本來預期會是一場投手戰，沒想到兩人雙雙被對方打爆，薛爾瑟投3.2局被敲5安打失7分，達比修有投3局被敲8安打失6分，不過最後兩人都無關勝敗。

Daniel Camarena a relief pitcher just called up from AAA just hit a GRAND SLAM OFF MAX SCHERZER

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今天比賽前半段國民炮火相當兇猛，騰納(Trea Turner)先敲出陽春炮，加上高梅茲(Yan Gomes)的安打讓國民首局就取得3：0領先。接著他們在3、4局繼續加壓，貝爾(Josh Bell)、卡斯楚(Starlin Castro)、哈瑞森(Josh Harrison)​在3局灌進3分，來到6：0。這時達比修有已退場。

第4局騰納再敲一支2分炮，將比分追加至8：0，眼看他們就要拿下比賽，沒想到刺激的在後頭，4局下半教士展開絕地大反擊，一口氣攻下7分大局，小塔提斯(Fernando Tatis Jr)先敲出本季第28支全壘打追加1分，接著麥爾斯(Wil Myers)被保送擠回1分，而投手卡梅利納(Daniel Camarena)竟一棒轟出滿貫炮，加上小塔提斯安打，比分狂追到7：8。

這時原本安然無恙的薛爾瑟也瞬間被下場，而接下來教士士氣大振，第6局湯米芬姆(Tommy Pham)擊出二壘安打將比數追平，第9局下半葛瑞斯罕(Trent Grisham)敲出再見一壘安打強勢逆轉戰局，比數最後以9：8定案，教士上演逆轉秀。最後薛爾瑟和達比修有都黯然退場，前者自責分率升到2.66，後者升到3.09，兩人皆無緣本季第八勝。