國際疫情持續嚴峻，為防範接觸感染，桃園機場公司9日表示，已引進電坡道紫外線殺菌機，以自動化設備防堵疫情擴散，同時持續升級辦公區域的防疫措施，將原觸摸式開門按鈕全數換裝為感應式門鎖，兩大防疫神器確保旅客與工作人員健康。

桃機公司說，鑒於變種病毒傳染力更強，在應對疫情發展上，桃機公司持續加強清潔消毒的深度與廣度外，也積極導入科技防疫，打造安心航廈環境。

桃機公司維護處長易顯榮表示，近日香港一名地勤人員確診感染Delta變種病毒，電扶梯的扶手被懷疑是傳染途徑。為避免類似情形在桃園機場發生，機場公司除了將扶手列為重點消毒項目外，也特別引進自動殺菌機，透過紫外線來消毒清潔。

相較人力排班擦拭，易顯榮說，紫外線機只要扶手運轉時就會啟動，讓旅客使用時可更加安心。藉由引進自動化設備節省清潔人力，將人員做更有效的運用。目前這套設備已導入在第二航廈地下室美食街兩座人流量較大的上行電坡道，未來也會研議尋找其他合適地點裝設。另針對電坡道梯面凹槽的清潔，機場公司也引進國際級的專業清潔設備與藥劑，針對原本清潔不易的凹槽進行清潔，除清除污垢外，也可降低病菌滋生機率。

桃機公司說，疫情期間，機場工作每日進出辦公室會使用到的開門按鈕，是傳染風險極高的接觸性設施。為了讓員工有安心的辦公環境，機場公司將行政辦公區域等64處出入口的開門按鈕，改裝為感應式門鎖，在減少接觸原則下保護同仁及洽公人員健康，維持機場營運正常。