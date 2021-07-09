疫情衝擊車市 裕日車6月營收下挫46％ 14:402021/07/09 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情三級警戒延長實施影響，6月國內新車銷量重挫32.5％，衝擊裕日車（2227）業績表現。裕日車自結，6月合併營收12.44億元、年減46.05％，累計上半年合併營收140.53億元、年減3.51％。 為提振業績，裕日車宣布將於7月15日推出全球首發的新車款Tiida J，並從自即日起開始預售，汰舊換新建議車價69.5萬元起，預售期間於專屬網站預約賞車並下訂的前200名車主，即享JBL揚聲器免費升級。 6月汽車銷量年減5.1％ 《通信網路》統振Q2營收7.4億 季成長2.82％ #裕日車 #全球 #合併營收 #疫情衝擊 #車市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》市場需求成長 晶呈6月營收年增23.97％ 10:352021/07/09 財經 《半導體》家登H1營收年增1.47％ 同期新高 11:092021/07/09 財經 《光電股》億光6月營收攀51月高 Q2季增14.82％ 11:262021/07/09 財經 《興櫃股》巧新H1營收年增6成 回到水準之上 11:432021/07/09 財經 長華＊公告6月營收新高 易華電COF接單強勁 09:122021/07/09 財經 《鋼鐵股》大國鋼6月營收創高 H1營收達次高 13:252021/07/09 財經 豐田86跑車逆向撞大貨車 車頭全毀駕駛受困車內 09:572021/07/09 社會 《電腦設備》宏碁6月營收逾300億元 7年來新高 08:362021/07/09 財經 《航運股》長榮6月、Q2、H1營收齊創高 08:022021/07/09 財經 《熱門族群》電源雙雄6月營收 光寶科減、台達電增 09:102021/07/09 財經 《電子通路》大聯大Q2營收登頂 首破2000億元 12:342021/07/09 財經 財經熱門新聞 貨櫃運費飆新天價 拜登要出手管了 美運輸股狂殺 - 財經 全球航運股血腥崩跌：是拜登殺的 專家：美國恐自食惡果 - 要聞 萬海EPS輸給陽明、長榮 股價竟貴了100元憑什麼？ - 財經 長榮太強了 拚全球五哥 謝金河點名這3家台灣隱形實力 - 財經 兆元振興方案加碼推出2.0？ 財政部：還要再研究 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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