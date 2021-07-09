受新冠肺炎疫情三級警戒延長實施影響，6月國內新車銷量重挫32.5％，衝擊裕日車（2227）業績表現。裕日車自結，6月合併營收12.44億元、年減46.05％，累計上半年合併營收140.53億元、年減3.51％。

為提振業績，裕日車宣布將於7月15日推出全球首發的新車款Tiida J，並從自即日起開始預售，汰舊換新建議車價69.5萬元起，預售期間於專屬網站預約賞車並下訂的前200名車主，即享JBL揚聲器免費升級。