台61線西濱公路南下174.2K處發生拖板車追撞事故，油汙漏滿地。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線西濱公路南下174.2K處發生拖板車追撞事故，油汙漏滿地。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線西濱公路南下174.2K處發生拖板車追撞事故，油汙漏滿地。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線西濱公路南下174.2K，下午兩點發生發生追撞事故，貨櫃車追撞追撞前方行駛中的拖板車，油箱破裂，油汙流滿地，已經緊急封閉全線道路。

針對這次漏油事件，警方和消防隊據報後，漏油路面已經鋪上木屑吸附，還在處理中，道路仍封閉。

追撞事故發生在西濱快速道路伸港段，責任歸屬還在進一步調查中。