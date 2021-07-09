台61線西濱貨櫃車追撞拖板車 滿地漏油全線封閉 14:482021/07/09 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線西濱公路南下174.2K處發生拖板車追撞事故，油汙漏滿地。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱公路南下174.2K處發生拖板車追撞事故，油汙漏滿地。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 台61線西濱公路南下174.2K處發生拖板車追撞事故，油汙漏滿地。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 台61線西濱公路南下174.2K處發生拖板車追撞事故，油汙漏滿地。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 台61線西濱公路南下174.2K，下午兩點發生發生追撞事故，貨櫃車追撞追撞前方行駛中的拖板車，油箱破裂，油汙流滿地，已經緊急封閉全線道路。 針對這次漏油事件，警方和消防隊據報後，漏油路面已經鋪上木屑吸附，還在處理中，道路仍封閉。 追撞事故發生在西濱快速道路伸港段，責任歸屬還在進一步調查中。 台中台74線砂石車翻覆土石蓋滿路面 駕駛受困獲救車流塞爆 砂石車台74線撞上路燈翻覆 後方車輛及時閃過未遭波及 #追撞 #台61線 #西濱公路 #貨櫃車 #拖板車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斗南外環道、台一丁線交岔口 嚴抓超速 04:102021/07/04 地方新聞 無視防疫闖封鎖線爬山 登山客醉倒摔傷付出慘痛代價 11:292021/07/04 社會 台股回測月線 啟發投顧下周看好半導體、IC設計等三類股 13:362021/07/09 財經 五大市場6月皆開紅盤 我對陸出口 歷年單月新高 04:102021/07/08 財經要聞 阿里山空品維護區 違規最高罰百萬 04:102021/07/07 生活新聞 尺碼加大、動力全面升級 SmartStream！KIA Sportage NQ5 詳細規格釋出、韓國市場預售起跑 08:512021/07/08 汽車情報-汽車新聞 全車系 AWD 化、導入 2.4 TURBO，Toyota CROWN 16 代動力系統總成曝光 13:462021/07/05 汽車情報-汽車新聞 全球 TOP3 純電車殺出大黑馬！現代電動車擁強勢技術，傳統車壇即將大洗牌？ 14:382021/07/08 汽車情報-汽車新聞 台積電給誰搭直通車？產業鏈曝缺貨產業搶先救火 07:002021/07/03 財經 封測需求旺 先進封裝大廠 炫技搶市 04:102021/07/04 產業．科技 9人國旅團 交通部：禁止併團共乘巴士 18:272021/07/08 生活 社會熱門新聞 工程師竊2萬5千度電爽挖比特幣27天 法院判決曝光好慘 - 社會 鄉民PTT推測「疫苗被硬擋」送辦 法官判非誤導不罰創全台首例 - 社會 1家3口沒飯吃 單親媽冒雨騎車載2子 從三重到信義區領愛心便當 - 社會 沒打方向燈罰2萬4！他開車2分鐘吃8紅單 法官銷7張理由曝 - 社會 【輕軌弊案】鐵軌少回填50公分換地驗收過關 淡海輕軌僅3年充滿裂痕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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