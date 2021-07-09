中央流行疫情指揮中心昨宣布13日起微解封，開放民眾有條件前往部分戶外空間，不過卻挨批「可以上山不可下海」，有網友質疑，這是因為山是綠的，海是藍的所致。對此，指揮官陳時中說，藍天綠水也很好，而副指揮官陳宗彥則解釋，沙灘、海水浴場戴口罩不方便，絕對不是因為「山綠海藍」。

對於民眾調侃「山綠水藍」的說法，陳時中笑言，事實上沒有啦，以前我們常說「藍天綠水」嘛，藍天綠水也很好，對不對？

陳宗彥則表示，民眾到沙灘、海水浴場都需要淋浴，配戴口罩上比較不方便。登山步道上，大家可以看到，這段時間很多人到戶外，也都維持戴口罩，這兩者的最主要差別在這裡，絕對不是因為山是綠的，海是藍的。

另有媒體提問，此次的微解封是否包含婚紗業，新人在戶外拍攝可不可以暫時脫下口罩？對此陳時中表示，「距離有當然是可以，如果要和新郎接個吻我也不反對，我相信是可以的，雙方都會同意」。