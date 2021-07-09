昨（8）日疫情指揮中心拍板定案，將第三級警戒延長2週，至7月26日，電影院、健身房等等場所13日起能「微解封」。但這個現象有網友越想越不對勁，並於PTT以「微解封是不是等於沒解封了」為題發問，直言很多地方雖然戴好口罩、保持社交距離就可以前往，但現在出門還是容易招來社會譴責，或親朋好友的情緒勒索，微解形同沒解，而貼文曝光後，也隨即引發熱議。

根據PTT該文內容，得知指揮中心宣布三級警戒微解封，部分場所適度鬆綁，有網友認為，雖然現在可以稍微出門透透氣，遵守指揮中心訂規定，戴好口罩、保持社交距離，就能去部分場所，但出門難保不會被大眾譴責，或被周遭親友情緒勒索，因此質疑「這次微解封是不是等於沒解封了？」

加上微解封最受矚目的「餐廳內用」項目，雖然符合指揮中心指引便可開放，但仍有許多縣市決定暫不開放，或有店家根本不敢開放，深怕漏看了一條規則，反收到更高額的罰單。

此文一出，引起網友強烈共鳴，有人點頭如搗蒜，質疑這其實是中央擔心降二級後疫情再爆發，但再不開又民怨四起，於是採用微解封甩鍋方式，並紛紛直言「說真的，等於沒解，說好玩的」、「甩鍋式解封」、「國外解封爆掉，你覺得台灣可以避免嗎」、「是，然後甩鍋給地方」、「不就是方便甩鍋」、「微也可以當無字解」、「沒微解封也一堆人跑出去」。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。