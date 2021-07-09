民進黨沒網軍？民進黨團：談的是網路群體作戰處理方式。本報資料照

民進黨週三中常會上，立委劉世芳就提出增強網路作戰方案，民進黨祕書長林錫耀回應，民進黨「沒有養網軍」。劉世芳今表示，他們談的是，對應假訊息的網路群體作戰處理方式。

民進黨立委劉世芳在週三民進黨線上中常會反應，黨內對疫情下的網路攻防不足，中央黨部應與地方加強回擊，林錫耀回應，民進黨支持度確實受影響，但強調民進黨「沒有養網軍」，社群、網路攻防要由有網路能量的人來帶動，大家一起來做，效果才會更好。

劉世芳今表示，自己在中常會有提到，疫情和疫苗很多假訊息，需要政府黨公職來澄清。這很多網路作戰的假訊息，林錫耀是說網路作戰是群體作戰，攻防需要黨公職一起努力，希望政府官員、黨公職多利用現有的社群媒體，把正確訊息傳達出去，不要讓假訊息滿天飛，影響到民心跟士氣。

劉世芳強調，她所謂的網路作戰處理方式，就是群體一起做防禦。

至於蔡英文總統日前表示，希望台灣在7月底達到25％的疫苗覆蓋率，遭國民黨立法院黨團批評，「疫苗催打令不是催命符」。民進黨立法院黨團今記者會中，書記長羅致政表示，國民黨這一系列的作法就是要以疫謀亂，民進黨團譴責這種看起來矛盾、背後刀藏禍心的企圖。

劉世芳則說，如果能夠按照造冊順序來打，就可以提高接種率到20至25％，對於疫情控制一定有正面效果，看到國民黨團把這樣正面善的循環「歪樓了」，甚至打擊台灣施打疫苗的狀況。

她說，藍營很多人在網路上宣稱AZ疫苗很危險，可是自己跑去施打，而且到目前很健康、活蹦亂跳，這樣的政治口水，只是反映「口嫌體正直」，而且很多藍營的地方首長也都紛紛施打AZ疫苗。

羅致政強調，民進黨團不是要為AZ疫苗背書，但AZ目前是國際社會使用最多的疫苗，保存期限、保護力都符合國際標準，已經有173個國家提供緊急授權使用，很多國家的元首、領導人、重要人物也都用行動展現對AZ疫苗的信心。

劉世芳表示，台灣的醫療與健保水準在全世界數一數二，也有自己審查及認證的程序，不要相信網路上的假訊息，只是一直在打擊控制疫情裡最難堪的一環。