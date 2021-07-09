Delta病毒蔓延全球，據外媒報導，考慮現在疫苗對Delta疫苗免疫力不足，輝瑞公司CEO日前考慮應施打第三針，加強保護力，對此，資深媒體人陳文茜觀察美媒報導，表示美國FDA正式宣布現在還不需要加強針，重要的是美國許多地區的民眾抗拒疫苗：一劑皆未接種，這些人才是Delta蔓延的主因。

陳文茜今（9日）在臉書發文表示，輝瑞公司CEO一個月前即主張面對Delta疫苗免疫力不足，應該打第三針，但當時美國FDA經由研究發現兩劑疫苗免疫力即可持續數年，打第三針不只沒有必要，可能帶來過強免疫反應風險，甚至致命，不予同意；輝瑞公司近日再度要求美國：以色列發現面對Delta病毒，輝瑞疫苗保護力衰退至64%，輝瑞公司申請第三劑加強針Booster，要求美國FDA緊急使用授權，在第二劑施打六個月後，民眾可以接種。

對於輝瑞的主張，陳文茜指出，美國疾病管制中心CDC和食藥署FDA均反對輝瑞加強針的主張：畢竟mRNA疫苗是人類第一次使用的疫苗：必須謹慎其不可知的副作用。FDA在今天美國東岸時間正式宣布現在還不需要加強針，重要的是美國許多地區的民眾抗拒疫苗：一劑皆未接種，「他們才是Delta蔓延的主因」。

陳文茜稱，根據美國CDC數據美國目前完成兩劑接種，打的最多的是輝瑞8392萬人，莫德納6174萬，嬌生1254萬人。其中BNT-Pfizer及Moderna一劑疫苗持續力，皆至少半年，兩劑數年。陳文茜直言，這是藥商業務的立場，和主管國民健康的政府部門CDC及FDA的差別，文末陳文茜強調，主要訊息來自CNN。