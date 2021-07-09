主播虞承璇擁有臉蛋姣好及甜美笑容，被外界譽為「最正甜心主播」，時常在社群網站分享生活的她，透露曾被網友指出：「妳下半身跟腿再纖細一點就完美了」，讓她坦言聽了非常不舒服，直接跟對方嗆明：「我不是商品」。

虞承璇表示有網友留言：「妳下半身跟腿再纖細一點就完美了」，雖然這句話看似善意，但她強調任何女生聽了都會非常不舒服，畢竟美麗從來就非只是單一標準，更何況還將自己的審美觀，套用在別人身上，她強調：「瘦的女生很美，不瘦的也可以很美，但活的健康快樂有自信，就是最棒的樣子」，有誰規定一定非得「完美」不可呢？

如今是網路發達的時代，不僅是公眾人物，一般人也會在網路上展現自己，因此逛網路就跟逛街一樣，喜歡的停下來多欣賞很合理，但她強調自己跟其他女生一樣，不是被品頭論足及被挑選的商品，因此不用留言告知她怎樣才更符合外界喜好，畢竟自己真的不在乎，更強調「互相尊重的時代到了，跟上吧！不要落伍了」。

對此，網友也對虞承璇的見解大表贊同，紛紛留言：「每個人對美的定義不同！自己覺得美就可以了，不用管他人的眼光 自己對自己負責就好」、「那種假善意的廢話少了，世界就更美好」、「美的定義不是在於別人的眼光，而是來自自己，沒有一個人可以幫另一個人界定美」。