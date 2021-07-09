政府昨宣布713微解封，今天（9日）新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本土及4例境外移入；其中臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；新北市確診從昨日的+5，到今日又跳回雙位數的+11，是否代表疫情並未停歇？市長侯友宜記者會發表最新說明。

【LIVE直播】新北防疫記者會｜2021.07.09

昨日中央宣布13日起開放餐廳、百貨公司美食街可依指引內用，此外，包括電影院、表演場館、國家風景區、遊樂園、駕訓班、健身房等也適度鬆綁；但新北市長侯友宜上午卻宣布，餐廳持續禁止內用，其他只要影響到疫情的場所，新北市都會嚴肅面對，一律採取不開放為原則。

針對詳細管制措施，侯友宜記者會上表示，新北今日新增11例，有關台北的確診者，大多感然源來自北農、環南市場和職場，至於新北市3名確診者中，有2例軌跡仍在釐清。

另侯友宜提到，新北市社區篩檢從5月開始就不停歇，連續好幾日篩檢出的陽性患者數量約0-3人，相信只要雙北持續擴大篩檢量，疫情定能越來越穩定。

又針對「微解封」議題，侯友宜分析中央指引後，認為該政策對地方政府和業者來說，執行面都相當困難，因此新北市決定一致性處理，避免社區感染再出現隱形傳播鏈或破口，加上北農、環南目前每日都有新增個案，新北還是得謹慎面對放寬政策，加上疫苗還是不夠，就全台來看，新北依舊屬於台灣疫情重災區，絕不能掉以輕心，不能冒進，所以接下來，新北市會將三級警戒當作原則，放寬視為例外，場館持續關閉包括圖書館、電影院、藝文中心、學校操場、國民運動中心與公有運動場館會持續關閉，當初最先關閉的會最後開放，公有場館原則都不開放，局部要開放的部分也是很小部分，博物館、藝文園區室內不開放，戶外容留人數降載40％，景區實施人流降載，未來視疫情做滾動式檢討與調整。

侯友宜也提到，雙北都是疫情重災區，重災區採取策略跟方式，當然會跟其他縣市不一樣，新北還是以警戒三級為原則，開放才是例外，會更嚴謹落實防疫，步步為營。

另侯友宜強調，所有作為會轉知給台北市知道，希望兩市還是以區域聯防、防疫為最主要的優先，大家同心齊力把防疫作好，才是現階段最重要的方向。

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