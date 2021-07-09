美國白宮於推特發文秀出中華民國國旗，不過又刪除，白宮回應是工作人員「無心之過」，非美政策轉變，行政院長蘇貞昌9日上午被問及此事時表示，「我們的友好國家夥伴們要怎麼樣戰略外交、整個應對，我們都非常尊重。」

美國白宮新冠肺炎抗疫小組推文中寫道，美國已經對外運送約4000萬劑新冠疫苗，其中包括南韓、墨西哥、加拿大、巴西、台灣、宏都拉斯、哥倫比亞等國，並於圖中秀出各國國旗，包括中華民國國旗。蔡英文總統也轉推貼文，不料白宮卻又刪文，表示是工作人員「無心之過」，不能視為美國官方政策轉變。

蘇貞昌說，美國在拜登總統上任後，在台灣的外交空間、台灣的區域安全，甚至於對台灣的疫苗需要，各個方面更進一步、細緻地為台灣發聲、為台灣出力，甚至於即時派跨黨派的參議員坐著軍機到台灣來宣布，而後來所運送來的疫苗數量更是當初承諾的3倍之多。

蘇貞昌表示，「我們可以看到美國是用實際的行動，一步一步地讓世界更看到台灣，更給台灣非常有力的支持」。至於美國要怎麼樣戰略外交、應對，「我們都非常尊重。」