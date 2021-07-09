台南市警2分局舉辦網路繪畫徵選比賽。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台灣今年暑假首遇新冠肺炎疫情發燒，各項活動暫停，警方每年舉辦青春專案遇上實體宣導困境，除了改由網路辦徵選比賽，也有警方趁著疫苗施打湧現人潮，在大型接種站宣導反詐騙。

台南市警方首遇3級警戒下舉辦針對青少年的青春專案活動，因各校活動暫停，連學生也無法返校上課，實體宣傳陷入困境。

防疫期間學生使用網路頻率增加，警方透過網路舉辦徵選比賽，台南市警2分局舉辦「青春不留白」校園犯罪防制漫畫及海報徵選活動，投稿主題為「反毒品、反詐騙、反性剝削、反網路賭博」，擇一主題即可，收件至8月5日止。得獎者有獎狀與禮券，作品並刊登在警2分局官方臉書上。

有意參加者可從警2分局官方粉絲頁下載官方報名表，或聯絡偵查隊偵查佐鄭博文，聯絡電話06-2134494。

台南市警1分局平時宣導長輩反詐騙多在社區活動中心、樂齡中心與長輩聚會場所，這些地方近日皆因疫情嚴峻暫時關閉，警方實體宣導困難，近日利用大型疫苗接種時，長輩人潮聚集，拉起反詐騙宣導布條，請警察同事自繪口罩夾宣導品，達到一舉兩得的宣傳效果。