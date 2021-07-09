國城建設總裁洪平森今天捐贈前鎮分局防疫物資。（國城建設提供／柯宗緯高雄傳真）

面對新冠疫情嚴峻，第一線員警肩負重任，工作暴露在高風險之中，高雄在地企業國城建設總裁洪平森、董事長蔡麗環夫婦，有感員警辛勞，今（9）日捐贈高雄市警察局前鎮分局防疫門等多款「防疫物資」，希望不僅保護員警安全，也讓民眾進出多層把關，多份安心。

高雄前鎮分局轄區有前鎮漁港，疫情期間，員警們需處理遠洋漁船入港、防疫旅館、傳統市場、疫苗接種站等相關防疫勤務，都讓員警暴露在高危險環境，國城建設總裁洪平森9日代表國城建設，捐贈7座英國進口智能霧化消毒門、戶外偵訊區帳蓬、防護衣等防疫物資、以及部分辦公廳舍中央空調系統設備。

洪平森表示，國內三級警戒再度延長至7月26日，管制措施「微鬆綁」之際，更必須謹慎走完抗疫最後一哩路，因此，國城建設9日特別前往前鎮分局，捐贈多款「防疫物資」，以具體行動表達心意，更期待藉以拋磚引玉，讓更多企業、有力人士一起加入，做員警執勤的強大後援。

洪平森指出，警察肩負防疫重任，執勤常須面對不特定人士，徒增暴露風險，期待多一層防疫保障，降低員警染疫風險。國城建設只是善盡一份企業社會責任，企盼在疫情期間，多盡一份力，儘速讓全民生活回歸常軌。

國城建設長年心繫高雄，在疫情警戒期間，透過一己之力，減輕第一線人員負擔，日前，得知六龜分局員警執勤機車老舊，且因轄區遼闊、又經常行經崎嶇山路，擔憂員警工作風險，慷慨捐贈18部光陽勁多利150機車，改善員警行車安全。