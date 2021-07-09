三級警戒延長但政府適度鬆綁，因應藝文微解封，奇美博物館將於13日起開館，館方重啟過去曾使用的「官網預約系統」，管控入館人流，預約系統將於7月11日凌晨零點開放，有預約才能入館，目前提供預約至7月26日，最晚需於來館前一日下午3點前完成預約，且為避免群聚，暫不開放10人以上團體預約。

奇美博物館表示，重新開館後，將以「同一時段容留人數100人以內、參觀者維持1.5公尺社交距離」原則，控制人流，每次參觀時間上限為2小時，採單一出入口與單向參觀動線，且暫停互動體驗服務如專人導覽、實境遊戲、教具車展演等；館內除餐廳外，其餘區域禁止飲食，餐廳亦遵循政府指引做好防疫措施。

其他例行規範也將完整落實，如民眾入館需消毒、實聯制、量額溫、戴口罩；館內設施增加清潔次數、提升空調換氣頻率等。在這段防疫開館期間，館方也準備限量防疫口罩贈送預約來館的民眾，提醒大家做好防疫，數量有限送完為止。

預計7月31日開展的V＆A重量級特展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker： Wonderful Things）也將如期登場；期間限定的特展早鳥優惠票延長販售至7月15日。

館方表示，在疫情逐漸穩定的當下，館方不敢掉以輕心，將以嚴謹防疫態度提供一個舒適可靠的參觀環境，讓悶了許多的民眾可以陸續分流來博物館走走，透過藝術的力量癒療因疫情而抑鬱的心。所有政策皆視疫情發展滾動式調整，詳情請隨時關注奇美博物館官網。