中央流行疫情指揮中心昨宣布13日起微解封，開放健身房的不接觸教學，但是幼兒園、補教卻不開放，引發家長反彈。對此，指揮官陳時中坦言，矛盾的事情不能說沒有，幼兒園不開是為避免群聚，另目前學校還在停課中，既然學校還沒行動，補教也就先不要增加群聚風險，開學前會規劃讓老師、補教老師打疫苗。

陳時中表示，微解封矛盾的事情不能說沒有，幼兒園不開始因為人多，也會群聚。至於補繳不開，目前正值暑假，學校也在停課中，要避免群聚。這段時間學校染疫人數有600多人，既然目前學校還沒行動，補教也不要增加群聚風險，我們會規劃在開學前，讓老師、補教業者的老師也可以施打疫苗，屆時就會安全一點。

目前幼兒園、托嬰原則上禁止的，不過陳時中表示，有些特殊情況也會開，例如家長在社會裡面是不可或缺的，可以做特殊的安排，教育部會根據個案來審查。他還是要強調，各行各業都有各自的痛苦，開的時候擔心群聚，不開的時候生活上也會有影響，因此才會說有特殊情況會依據計畫來開。

至於健身房，陳時中表示，我們要求一定要做的就是，不是一輩子不能人與人的接觸，而是要短時間內避免這樣的接觸。這是不得已的情況下的規定，滿足大家的一些希望，但也不增加感染的可能性。

另外，有人認為開放電影院，但在家群聚看電影卻不行。陳時中表示，一家人看電影可以，但是希望加上邀請來的賓客，合計不超過5人。防疫期間有很多規定，大家覺得不合情理，但我們希望把可能的傳播斷的完整一點，電影院內，會要求梅花坐，全程戴口罩等，相對的是可以被監督的，還是要拜託大家，3級警戒期間多忍耐。

對於台北、新北、桃園等縣市，7月下旬將辦理教師徵試，初試有20多人，之後還會有公立教師聯徵，人數落在8000-1萬人左右，這樣的措施算不算群聚？陳時中表示，全國性的考試，我們尊重教育部、考選部，他們會根據疫情做出規則和防疫措施，前段時間我們也辦過幾次大規模會考，情況看起來蠻好的。