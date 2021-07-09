南亞科(2408)今日舉行法說會公布2021年第二季財報，營收226.37億元，季增27.7%，毛利率42.3%，較第一季大增13.2個百分點，稅後淨利為61.62億元，季增127.9%，單季每股淨利達2元。
受惠產品漲價，南亞科第二季營收226.37億元，季增27.7%，年增37.3%；毛利率42.3%，較第一季大增13.2個百分點，比去年同期也大增11.7個百分點；營業淨利70.63億元，季增133.3%，年增118.7%；稅後淨利為61.62億元，季增127.9%，年增91.3%，單季每股盈餘為2元。
南亞科表示，第二季營收226.37億元，季增27.7%，第二季DRAM平均售價季增約30%，銷售量與上季度相當。新台幣升值造成匯兌不利影響營收1.2%。受惠產品漲價，南亞科第二季毛利率42.3%，較上季增加13.2個百分點。營業利益70.63億元，營業利益率31.2%，較上季增加14.1個百分點。稅後淨利61.62億元，淨利率27.2%。單季每股盈餘為2元。
南亞科2021年上半年營收為403.68億元，較去年同期增加30.6%，毛利率36.5%，營業利益率25%。稅後淨利為88.66億元，稅後淨利率22%，每股盈餘2.88元。截至2021年6月30日，每股淨值51.43元（已扣除應付現金股利每股1.3元）。
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