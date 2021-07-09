伴隨國際運動品牌業績活絡告捷，三芳(1307)營運蓄勢躍進，6月營收6.91億元，年增41.19％，表現淡季不淡；上半年營收45.83億元，年增11.01％。三芳表示，8月起開始逐步進入營運旺季，營收獲利動能有望回升，加上陸續反映成本給品牌客戶，有機會提升毛利率，表現更上層樓。

三芳因大陸、國際運動品牌訂單增溫加持，營運復甦、躍進；首季毛利率從去年同期23.05％提高至24.25％，淨利2.04億元，年增98.07％，EPS0.51元，已達去年全年EPS0.55元之93％。伴隨疫苗持續接種、疫情趨緩，營運動能活絡升溫。

三芳指出，首季為傳統營運旺季，第二季趨緩走淡，惟今年惠鞋用品牌客戶訂單升溫，營運持穩推進。目前訂單能見度約1.5個月，持續觀察下半年旺季動能。

三芳台灣廠、大陸廠佔比各約收15％，越南廠、印尼廠則為51％及19％；客戶包括Nike、Adidas、NB、 Puma等。因應皮革產業受到材料結構改變衝擊，三芳除與國際品牌協力開發新材料，強化生產靈活度，並積極布局紗線、薄膜及醫療材料等新事業，營收佔比已提升至10％。