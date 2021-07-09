台塑四寶公布第二季財報，受惠報價上揚、需求強勁，台塑單季每股大賺3.18元、榮登獲利王，南亞每股賺2.9元、為上市以來的歷史次高，台化、台塑化每股分別賺2.12元、1.43元。

台塑(1301)第2季合併營業額716億元、季成長18.2%，第2季本業利益184億元、季成長42.9%，合併稅後利益202億元，季成長35.2%，每股稅後盈餘為3.18元，台塑表示，美國德州2月遭逢暴風雪，當地7成石化廠被迫停工，同業紛紛宣布不可抗力，導致石化產品市場嚴重供需失衡、價格大幅攀升，第2季因同業尚未建立足夠庫存，缺貨效應持續發酵，因此，台塑第2季各產品價格都比第1季上漲，幅度介於9~45%。

南亞(1303)第2季達到營運高峰，合併營業額1039.9億元，營業利益230.4億元，稅前利益287.2億元，皆創下IFRSs合併財報實施以來的單季新高；而歸屬母公司稅後利益230.4億元、每股稅後盈餘為2.9元，則為上市以來的歷史次高，僅次於2016年第4季(該季每股獲利3.36元，係因有出售股票利益，且當時所得稅率較低)。南亞表示，第二季各產品營收皆有增加，獲利也在繼第1季創下新高之後，第二季全球的消費動能持續強勁，產品利差再擴大，也帶動南亞獲利強悍。

台化(1326)第2季營業額季成長13.9%，單季合併稅前利益165.2億元、年減少1.4%，歸屬母公司稅後利益為123.9億萬元，每股稅後利益2.12元。台化表示，第2季市場需求成長、天災及同業異常影響，推升原油價格及石化、塑膠、紡纖產品上漲。

台塑化(6505)第2季合併營業額1449.72億元、季增加11.3%，第2季合併稅前利益163.96億元，歸屬母公司的稅後利益136億423萬元，每股稅後盈餘1.43元。台塑化表示，第2季營利比第1季減少，主要係第2季原油漲幅少於第1季，使購料與存貨利益比上季減少所致；烯烴事業部分，營利比第1季減少，主要係烯烴一廠於第2季實施定檢使銷量減少，以及主要產品與原料價差縮減所致。