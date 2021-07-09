南韓瑜伽老師WONY以天使臉孔、傲人身材暴紅，她時常在IG分享自己做瑜伽的曼妙體態，更開設YouTube頻道「WONY的健身生活」，教網友們如何在家自己做瑜伽，吸引不少死忠粉絲，日前她更新的瑜伽影片中能看到，她身穿緊身白色上衣和藍色運動熱褲，頓時讓老司機暴動。

只見影片中，WONY跪趴在瑜珈墊上，激短的運動短褲讓她的白嫩屁股蛋若隱若現，一雙白嫩長腿也一覽無遺，隨著身體動作伸展，貼身的上衣也凸顯出她的渾圓上圍，她的上半身往地面一趴，美胸更是直接貼地，讓網友都看傻了眼，直呼她的身材太逆天。

事實上，WONY不時會在IG曬出辣照，累積了2.5萬粉絲追蹤，過去她就時常分享自己穿上運動服裝的模樣，波濤洶湧的美照總是能掀起話題，日前她換上藍綠色一字領短版上衣，搭配同色緊身運動褲，露出一截小蠻腰和整片性感鎖骨，胸前雄偉更是隨時都要掉出衣服外。

WONY的逆天身材被轉發到PTT表特版掀起熱議，鄉民紛紛直呼凍未條，「扛不住了」、「什麼蒙蔽了我的雙眼」、「胸懷大痣」、「謝謝分享，這太強了」、「人間極品」、「讓人想互相交流」、「很漂亮耶，看起來很健康，舒服」、「想偷看白白嫩嫩的小腿」。