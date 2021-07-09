埔心鄉特產金蜜芒果滋味香甜又富有香氣，目前正值盛產，卻因為氣候影響水果品質，採收分級後頂級品大減、優質品大增，多數表皮略有斑點且不夠光滑，但不影響風味口感。（埔心鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

埔心鄉特產金蜜芒果滋味香甜又富有香氣，目前正值盛產，卻因為氣候影響水果品質，採收分級後頂級品大減、優質品大增，多數表皮略有斑點且不夠光滑，但不影響風味口感。（埔心鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

雖然外觀長得比較醜，但一樣香甜可口。彰化埔心鄉特產金蜜芒果正值盛產，但受疫情影響通路，銷量下降，埔心鄉長張乘瑜聯合彰化縣農產行銷協會推出平價芒果箱，將普通等級的金蜜芒果以特級品半價促銷，盼更多家庭都能品嘗到金蜜芒果的滋味，也幫助果農有更穩定的收益。

埔心鄉金蜜芒果今年種植面積擴大到50公頃，但受疫情影響銷量欠佳，比往年同時期掉了1成多；今年受到天候影響，開花期乾旱不雨、結果成熟期又遇豪大雨，造成1成落果災損，品質也不如預期，頂級、特級品項銳減。為了搶救農民心血，農會除了比照往年推出頂級與高級禮盒，也擴大次級品的保價收購量。

彰化縣農產行銷協會協會理事長李文男說，受到氣候影響，今年金蜜芒果採收分級後，頂級品產量明顯減少，多數為普通級，表皮略有斑點、也不夠光滑，但吃來仍是果肉Ｑ彈、甜蜜中帶有微酸，且富有芒果香氣的優質口感。

李文男說，農會的保價收購量已近飽和，且用作加工的次級品收購價也較低，因此推出平價水果箱，盼以半價方式推廣給更多小家庭食用，也讓果農們有更穩定的收益。

埔心鄉長張乘瑜指出，埔心鄉金蜜芒果香甜可口，往年頂級禮盒一箱都要賣到600元，今年優質芒果產量變多，雖外觀比較不漂亮，仍是優質等級，5斤裝售價300元，希望消費者多多選購回家品嘗。

張乘瑜說，埔心鄉葡萄、芒果等優質農產品受疫情影響銷路，上一波為葡萄農促銷後，這一波金蜜芒果，在協會、埔心社區發展協會理事長許增鏞、第一名店與彰化同鄉會等大力協助推廣下，目標是銷售1萬盒平價芒果箱，第一階段包括北農、中鋼都下單訂購，預計將有6000箱的銷售佳績。