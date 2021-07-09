屏東縣Delta屏東delta群聚延燒多日，中央流行疫情指揮中心指出，目前醫院或社區都沒有增加新個案；枋寮醫院12日起進行第三次全院篩檢，如全數陰性即可恢復正常營運。

屏東枋寮醫院已於7月3日第一階段急診人員全數陰性，第二階段7月3日至5日全院篩檢也皆為陰性，第三階段全院篩檢將在12至13日即將進行，如全數陰性將恢復正常營運。

另外近來指揮中心也增加一些召回檢驗，最新基因定序結果發現，共有15例為Delta變異株群聚，研判都是同一個群聚感染；召回檢驗尚有1位檢驗中。