保瑞（6472）9日股東會，順利通過配發每股股4.5元股利，其中現金2元，股票2.5元。董事長盛保熙表示，該公司專攻的CDMO領域與其他公司有極大的差異化。除了主力歐美市場外，也與日本知名製藥廠簽訂生產合作案，期盼在擴展亞洲藥品代工主力市場，及開發更多亞洲區域市場的合作機會下，營運能更上一層樓。

此外，保瑞也公布6月合併營3.66億元，年增182.53 %；保瑞表示，由於收購的GSK加拿大廠6月份進行系統轉換，停工時間長達三週，因此6月營收成長稍受影響，但原定6月出貨攤提至5、7月，不影響全年度營運表現。

保瑞去年度合併營收17.99億元，年增17.67%，稅後淨利以及5.78億元，創歷史新高，年成長90%，EPS則為10.76元；該公司今年第一季營收持續創新高，4~5月較去年同期也均維持兩倍以上的成長幅度。

保瑞表示，加拿大廠於去年12月自GSK手中完成接廠後，雖有疫情的嚴峻考驗，今年6月仍依照原定規劃，成功完成全廠系統轉換。系統轉換的過程雖然停工期長達三週，但針對此既定的作業，保瑞也已預作準備，將6月之出貨攤提至5、7月，因此整年度出貨量不受影響。

此外，藥業的專業分工是未來的產業趨勢，保瑞藥業具備豐富的國際委託研發暨生產服務(CDMO)經驗，不論在國際化程度、產能規模與外銷的國家數上，保瑞均為台灣藥業首屈一指，法人預估，該公司今年營收、獲利都將創下歷史新高。