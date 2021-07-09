【愛傳媒藺奕專欄】女人減肥這一題，我可以寫十萬字。因為它不只是選擇題、是填充題、申論題和證明題，最重要的，是每個女人都會提。

女人跟你聊減肥，絕對是一道直達馬里亞納海溝的陷阱題，它肯定會讓你想起不堪回首的青春：當兵踢過的正步和練過的刺槍術。

減重話題一到女人嘴裡，就像環南市場，產生群聚感染的擴散效應，沒有疫苗可以防堵，你喊王必勝也沒用。她們能從美食運動服裝按摩吃藥催吐甚或喝符水埋線扎針，是一套360度無死角的三棲作戰計劃，你敢頂嘴就是萬惡的共匪，她如果沒用正步踢你，嘴裏也會吐出刺刀朝你前進突刺，刺刺刺，你只能眼睜睜目睹口袋裡的小朋友像被棄養，整天出門去玩，再也不回家。

把女人衣服剝光、想染指的你，捏了一下小腹，想燃脂的是她。你千萬別自作聰明，減肥興頭上的女人智商都180。

你如果說少吃薑能「萬瘦無薑」，就暗爽買薑的錢省下了，結果她說衣服一定要多，而且每一件都顯瘦還要搭配帽帽才是「衣冠勤瘦」。

記得古早全民瘋迷一種藍色小藥丸，吃完連放屁都流油，那時我每晚泡KTV、全盛當紅的是張惠妹，每當《姐妹》唱到你是我的姐妹，幾個姐妹「後座」的排汽管就開始大小百合噗噗噗的合音，下一句你是我的Baby又噗噗噗簡直副歌循環。

有個笑話講一個快被老婆各種減肥逼瘋的男人去求診，老醫生說你不用吃藥、只需要復健，就是把頭從左邊轉到右邊、再從右邊轉回左邊，不停來回做。男人好奇問那什麽時候做，老醫生說，老婆問你有沒有覺得我變胖的時候。

老醫生的智慧，慢慢才懂得，在減重這件事，你得成為另一半最堅實的電競隊友，沒有你的支持和讚嘆，就像麵線沒有大腸，是沒有意義的。唯有百分百配合，那麽在專屬你們的小日子裡，才能過得像龍鬚糖一樣細膩而綿長。

作者為文學奬得主

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