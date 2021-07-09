【愛傳媒左化鵬專欄】7月8日上午，內人陪我去打疫苗。她見我額頭冒汗，她也跟著緊張。護士小姐來到我的身旁，熟練的在我左臂膀上打了一針，這一針下去，毫無感覺，就像是「蚊子叮牛角」。

說實在的，施打疫苗前，老夫有些惴惴不安，生怕煮熟的鴨子飛了，7日才聽說要打莫德納疫苗，今天又「莫得啦」。

政策朝令夕改，始終反反覆覆，老夫才不願做白老鼠，當那些莫名其妙的疫苗試驗品。確定注射體內真的是莫德納疫苗，老夫才長吁一口氣。

環顧四周，看到社區長者，有的是兒孫摻扶，有的拄著拐杖，有的坐著輪椅，他們冒著溽暑，前來打疫苗，老夫心中百感交集。

當政府面對疫苗來源，焦頭爛額，束手無策時，真的要感謝那些善心國家，及時捐贈疫苗，解救台灣人民於倒懸，也要衷心感謝第一線的醫護人員，忍飢挨餓，不眠不休，辛苦的為民眾施打疫苗，他們是人間的活菩薩。

作者為資深媒體人

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