【愛傳媒朱國珍專欄】我在大學做學生時經常心不在焉，唯獨對漢樂府《孔雀東南飛》印象非常深刻！我清楚記得老師悠悠然地評析：「整首詩描述的是悲劇，但是沒有真正的壞人。逼兒子休妻再娶的阿母，逼妹妹改嫁的哥哥，都覺得自己做的事情是『為你好』。華人社會始終存在這種『我都是為你好』的問題，把自己的主觀意見強加在對方身上，最終導致悲劇。」

愚駑的我已忘記是哪位老師的箴言，但是老師這一席話對當時二十出頭的我有如醍醐灌頂。難怪我常覺得當大人對我說出：「都是為你好」的時候我一點都沒有感激之情，反而出現疑惑與不解。

這種疑惑與不解經常讓我自責是自己教養不夠或天生反骨，直到《孔雀東南飛》的出現，我才明白，那些口口聲聲「為你好」的大人大多數只是把他們利己的意願強加在可以操弄的人身上，很不幸這種可以被操弄的人，通常都是年紀或心智的弱者，而且更多是善良的人。

哈佛大學醫學院精神病學專家瑪莎・史圖特博士專門治療受過心理創傷的倖存者，有些人的創傷是大自然或人為災難造成，但大多數都是受到壞人的控制或心理摧殘。

她在長達二十五年的臨床經驗中，有天突然醒悟到，其實她的病人都是善良的人，反而是那些造成迫害卻毫無罪惡感的人才應該接受治療，如此也許還有機會減少無辜的被迫害者。

然而，史圖特博士也指出：「千百年來，許多舉世聞名的人都是沒有道德的人。而在我們當今的文化裡，利用別人已經變成一種流行，而不講良心的商業行徑顯然能夠累積天文數字般的財富。而在個人層面上，大多數人也都可以從他們的生活當中看到許多例子，不講道德的人就能成功，而有良心的人經常看起來就像傻瓜一樣。」

這本書幫助我走過許多低潮，特別是在情感受到傷害時。我不敢說我總是遇到史圖特博士所定義的反社會人格者，但是，我確實經常在照鏡子的時候覺得自己是個十足的傻瓜。

從《孔雀東南飛》到「反社會人格」，當中有個交集就是「支配欲」，或者也可以解釋為近幾年流行的字眼「情緒勒索」。

我常常在現實生活裡遭遇到很奇怪的事情時會翻書為自己尋找安身立命的方向，有時候是古典文學，有時候是哲學或心理學。

老實說，我找到的答案往往只適合自己，例如最近疫情導致大家的生活都不好過，我和一個小說家好友互相調侃，他說今年報稅，他可以退稅86元，我說：「我比你好一點，大概有一千塊。下次見面，讓我請你吃十顆水餃。」

我們苦中作樂，努力讓自己不往怨懟的方向耗費能量。大家都苦，但是有些人就苦成了刺蝟，尤其是社交群組裡最近紛紛湧出許多苦刺蝟，無論我回應什麼話語都會成為刺蝟的箭靶，只能說何苦來哉！

靠寫作維生的人，時間就是金錢。時間除了用來思考和閱讀，還必須安定心智將所思所感輸出為文字，然後結集出書，賺取微薄的安家費。那些突然跳出來的苦刺蝟經常擾亂我的神經，我只好出走尋求腦內啡的幫助。

我最常行走的山路，每天傍晚隨著光影微調，雲彩和天空都會重新組合，就連夕陽的光暈也配合淡入或淡出，從粉橘到金橘，天天都讓人驚艷。

這彷彿是一種隱喻，活著其實也就是不斷重複每天的二十四小時，但是你會從中看到樂趣或是厭乏都是由自己決定。

史圖特博士在《百分之四的人毫無良知》書中有個篇章標題正是〈為什麼有良心會更好〉。她寫道：「你或許會常常落入反社會人格者設的圈套裡，而且因為你會感到良心不安，所以你永遠都無法盡情報復曾經傷害過你的人。」

我在這段話旁邊畫了雙黃線。我想不起來當時究竟為了什麼事要費力畫上雙黃線，也因為想不起來，現在再看已是雲淡風輕。

書中同時引述聖雄甘地的話語：「幸福就是思想言行和諧一致」。我想，就算日子再苦，這樣的幸福我倒是很有自信滿足。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

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