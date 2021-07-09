今年由於歐美重啟經濟，部分需求在第2季已經展開，而在今年4、5兩個月營收已公布後，近日公布的6月營收與自結獲利將是半年報的領先指標，這也是近期選股關鍵。

看好的航運股與鋼鐵股在台股的重要性越來越高。只是由於航運股與鋼鐵股從第2季至今已有一波不小的漲幅，市值大幅增加，基期明顯墊高，第3季若要在當前的股價基礎下再攻一波，必須要有新的利多來刺激，否則股價將進入整理。

近日貨櫃股指標的萬海公布自結5月單月EPS 2.45元，較4月單月EPS達2.75元，衰退幅度逾11%，其股價就呈現拉回。對此，萬海表示主因是船期延誤，營收延至6月，加上開出新航線，營運成本增加所致，後續看6月營收表現；觀察重點不在於絕對數字高低，而在市場對該數字的反應，能夠過高才算資金認同。

當前由於長榮自結5月單月EPS達2.91元，營運表現優於萬海，但是兩者股價差距達100多元，後續股價的變化，牽動航運股的選股邏輯。

至於鋼鐵股，中俄對於出口加稅的影響性還在發酵，目前以相對高價的新光鋼、中鴻為指標，近期受惠台商回流設廠、房市回溫及政府公共工程等案量增加，新光鋼公布自結5月單月EPS達1.1元、中鴻公布自結5月單月EPS達0.48元，皆優於市場預期，後續觀察新光鋼跟中鴻能否向上續攻，進而鋼鐵股將展開新一波的比價效應。

之前提到資金正往下半年能見度較佳的電子次產業集中，持續看好的記憶體族群，受惠資料中心擴大建置，加上Windows 11推出後的搭載率看升，對於記憶體需求大增，市場預估DRAM及NAND Flash供給吃緊將有機會延續到明年上半年，如晶豪科、威剛、十銓、大聯大、至上等營運看俏，其中威剛公布自結5月單月EPS2.23元，累計前5個月EPS達7.51元，營運表現佳，是本波記憶體的指標。

另外，電動車持續是近年電子業的熱門議題，如車用感測相關的晶相光、精材，車用電池材料的康普、美琪瑪、榮炭、碩禾等，後續營運迎來轉機，也可留意。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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