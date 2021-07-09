大聯盟明星賽將於7月14日在洛磯主場舉行，而早前聯盟都已公佈了野手、投手的參賽正式名單，其中太空人明星二壘手「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)和游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)都入選美聯替補名單，但今天他們雙雙宣佈退賽。

Jose Altuve and Carlos Correa are both skipping the all-star game. Both were in the middle of the Astros sign stealing scandal. Interesting turn of events. https://t.co/AsE060goaB — Molly Knight (@molly_knight) July 8 2021

其中柯瑞亞表示要陪伴已懷孕的妻子，他說：「棒球對我來說真的很重要，但家庭永遠是第一位。」而艾爾圖維則希望透過這段明星週末來養傷，因為他的左腿傷勢並不輕，他說：「我需要四天來讓腿部恢復正常，得以在球季下半段保持健康，因為我覺得球隊100%需要我。」

本季太空人面對過去作弊風波遭到外界撻伐，比賽階段往往都會遭到嘲諷，有人帶垃圾桶進場，也有人直接對艾爾圖維大罵髒話，之前布瑞格曼(Alex Bregman)想跟球迷合照，竟被小球迷酸了一波，他說自己才不想跟作弊仔拍照，讓布瑞格曼頗為尷尬。

不過面對這些過去風波他們還是得繼續比賽，並要證明不靠作弊還是能繳出好表現，雖然外界已對他們貼上很大標籤。本季太空人以54勝34敗排在美聯西區第一，狀態非常好，艾爾圖維305打數有86支安打、19支全壘打，貢獻52分打點，打擊率.282，柯瑞亞306打數有88支安打、16支全壘打，貢獻52分打點，打擊率.288。

而明星賽少了這兩人相當可惜，因為他們在賽季都有非常好的表現，不過隊內還是有外野手布蘭特利(Michael Brantley)入選，所以太空人還是有球員能向外界證明自己，另外兩人的接替人選都還未決定，接著要看大聯盟官方如何宣佈了，希望本季球迷認為的遺珠之憾能替補入選。