知名歌手黃大煒之女友兼助理趙姓女子，遭王姓男子提告指控借款85萬元卻未還，趙女辯稱是對方邀約黃大煒投資餐廳的準備費用，非借款，台北地方法院佐以相關證據，認定趙女是借款，判她須返還85萬元。可上訴。

王姓男子表示，趙女在2019年11月初向他表示，因資金凍結其與黃大煒無法前往北京參與冬季奧運相關活動，目前急需資金，他於是在11月5日晚間口頭應允借錢予趙女，並匯款63萬元至黃大煒帳戶；之後趙女又說友人因植牙需借款，他又匯款22萬元。

趙女辯稱，王男向她表示欲邀約黃大煒投資原告所經營之餐廳，雙方相約討論投資餐廳合作事宜之情事後，決定欲從美國聘請新主廚來台，王男即同意先行墊付新主廚來臺所需費用，並匯款到黃大煒帳戶內，這些錢是作為合作投資餐廳之前置準備費用非借款。

北院依據王男提供的對話截圖認定，趙女向王男借款，而非王男投資餐廳，判她須返還借款共85萬元。可上訴。