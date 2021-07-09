遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》限定挑戰【FUN暑假活動】第二彈開跑，除了完成第二彈所有挑戰即可獲得的豐富元素，完成共三彈所有挑戰還可獲得1500個星導石！今(9)日官方推出新活動【尋寶挑戰】，挑戰各種關卡累積「動盪之露」即可獲得全新限定裝備「露滴項墜」，還有各種屬性元素與其他豐富獎項等各位玩家來拿！此外，下週將開放可兌換全新★5裝備的多人協力BOSS高難度關卡【不死族之王雷希塔洛 超級】，以及共五位新角色登場的【新角色精選轉蛋】，敬請持續關注《彈射世界》遊戲消息！

《彈射世界》推出新活動「尋寶挑戰」，多人協力BOSS【不死族之王雷希塔洛 超級】登場！

《彈射世界》限定挑戰【FUN暑假活動】第二彈，完成指定條件即可獲得「冥勇之元素」* 20、「天煌之元素」*20、「閃輝之元素」*50、「永夜之元素」*50、「瑪納」*100000、「夢想紋章」*20、「★5破星結晶」*1，完成共三彈所有期間限定挑戰還能再獲得1500個星導石！

新活動【尋寶挑戰】於7月9日12:00至7月22日11:59開放，挑戰各種關卡累積「動盪之露」即可獲得全新限定裝備「露滴項墜」*1，以及稀有培育道具「★3破星結晶」*2、「★4破星結晶」*1、「★5破星結晶的碎片」*1，還有「紅焰之元素」*10、「大海之元素」*10、「霹雷之元素」*10、「惠風之元素」*10、「天煌之元素」*10、「冥勇之元素」*10等各種屬性元素，敬請把握！

7月14日12:00開始，多人協力BOSS將追加高難度關卡【不死族之王雷希塔洛 超級】，成功討伐即可獲得「不死族之王雷希塔洛的紫幣」，蒐集道具可於商店兌換全新★5裝備「死皇之斧」、「死皇之書」及「死皇之劍」。

《彈射世界》不死族之王雷希塔洛

7月12日12:00至7月21日11:59更新後，將推出共有五位新角色的【新角色精選轉蛋】，且將會提升新角色的出現機率，請千萬不要錯過！

※★5流浪的花魁「菊乃」

昔日和之國‧東國花街中的花魁。CV：巽悠衣子

《彈射世界》角色 菊乃

※★5揮霍無度的雷弓手「梅緹斯」

華麗地玩遍人生的女性冒險家。CV：上田麗奈

《彈射世界》角色 梅緹斯

※★4滿心期待的冒險少年「盧」

活潑開朗的犬族少年，轉移到了異世界。CV：高柳知葉

《彈射世界》角色 盧

※★4過於美麗的冒險家「萊薇」

夾在偶像界與冒險業界之間左右為難，成天憂愁煩惱的戰士。CV：鬼頭明里

《彈射世界》角色 萊薇

※★3鳥族女戰士「庫蘭」

重視一族的傳統及名譽的認真女戰士。CV：優木かな