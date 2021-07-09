新冠肺炎本土疫情趨緩，中央宣布室內外場館有條件開放，北市議員戴錫欽接獲陳情，依規定健身房「器材不能混用」，豈不就只能在教室上團體課，但對舞蹈、瑜珈、有氧拳擊等團體課程不感興趣，健身房等於沒有開放。

民眾向戴錫欽陳情，平常都使用跑步機、飛輪及重訓器材，依中央的規定器材不能混用，就是「看得到用不到」，健身房有開等於沒開，另外也要求教練只能保持一定距離教學，不能有肢體碰觸，但請教練上課的用意就在於教練會挪動器材、肢體避免姿勢錯誤，若只能口語教導，幹麻還花錢請教練。

民眾還質疑，運動流汗後，也不能在健身中心內洗澡、使用烤箱、蒸氣室，無意義的開放，又沒有配套措施，衍生的消費爭議要算誰的。

據了解，北市體育局近期曾討論健身房、運動中心開放SOP，但還沒對外公布，可能會採梅花座方式使用器具，個人教練還是只能保持一定距離教學，不能有肢體觸碰的規定及不能使用淋浴、烤箱、蒸氣室設施，體育局還說，有可能26日就會解封，解封前會員可向業者爭取權益。

戴錫欽不滿痛批，萬一26日沒有解封該怎麼辦，現在到26日還有半個月，健身房會員恐損失上千元費用，市府卻不願負責，要民眾自行去跟業者談。

他要求，避免類似健身房會員權益受損案件發生，市府應盤點微解封的場館，重新了解其中是否有影響消費者權益，提出配套方案別讓消費者成為微解封的最大受害者。