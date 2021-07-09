桃園市大園區一名34歲的郭姓女子近期工作、感情不順遂，8日晚間獨自到頂樓飲酒喧嘩，影響住戶安寧，警方獲報到場查看，在得知郭女狀況後，耐心向她開導勸說，郭女終於平復心情，重新振作起來。

大園分局潮音派出所於8日晚間接獲民眾報案，稱在自立三街一處社區頂樓，有一名女子獨自飲酒喧嘩，吵到住戶都無法休息，請警方到場處理。副所長李茂青、警員李晏銘獲報前往查看，只見郭姓女子癱坐在地上不斷哭泣，情緒相當不穩定，員警擔心她的狀況，趕緊上前關懷安撫。

郭女向警方表示，她原本是靠打零工維生，但最近因疫情關係，幾乎完全沒有收入，還要獨自撫養年幼的女兒，生活快撐不下去，加上她感情也不順遂，在多重壓力之下，讓她感到絕望不知該如何是好。

員警得知郭女狀況後，先將她攙扶下樓休息，並耐心向她勸說安撫，告知她可以透過申請補助暫時度過難關，同時也提醒郭女還有年幼的女兒要照顧，務必要保重身體切勿酗酒。郭女聽完員警的開導後，心情終於平復，表示會重新振作起來，做女兒的好榜樣，非常感謝警方的關懷。

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